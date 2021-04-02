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ثلاث وفيات و١٥٢ إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-02T09:48:34+0000
ثلاث وفيات و١٥٢ إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم الجمعة تسجيل ثلاث حالات وفاة لمصابين بكوفيد ١٩ في شمال وشرق سوريا.

وقال الدكتور جوان مصطفى، لرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) أن حالات الوفاة هي لرجلين وامرأة من الحسكة.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا ١٥٢ إصابة جديدة بفايروس كوفيد ١٩ في مناطق شمال وشرق سوريا وهي ٨٧ ذكور و ٦٥ إناث.

وتوزعت حالات الإصابة الجديدة في الحسكة 36، القامشلي 54، ديرك 31، الدرباسية 5، الرقة 16، الطبقة 1، رميلان 1، الهول 1، عامودا 7.

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا ثماني حالة شفاء جديدة. 

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ١٠٣٣١ حالة منها ٣٨٥ حالة وفاة و ١٣٢٦ حالة شفاء.

 

 

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