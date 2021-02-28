ثلاث وفيات جديدة بكورونا في مناطق شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم الأحد تسجيل 3 ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا.

وقال جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن حالات الإصابة هي لــ 2 ذكور وأنثى واحدة. وتوزعت حالات الإصابة الجديدة في القامشلي 2 حالة ، منبج 1 حالة.

وذكر مصطفى؛ أنه تم تسجيل 3 ثلاث حالات وفاة، كما تم تأكيد شفاء حالة واحدة.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا مع إعلان هذه الحالات الجديدة 8608 حالة مؤكدة منها 321 حالة وفاة و 1247 حالة شفاء مؤكدة.