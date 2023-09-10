ثلاث مناطق معرضة لخطر التصحر في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلن رئيس هيئة حماية وتحسين البيئة في إقليم كردستان عبد الرحمن صديق، يوم الأحد، أنه دعا الأمم المتحدة لمساعدتهم على تخضير ثلاث مناطق في الإقليم معرضة لخطر التصحر.

وقال صديق في مؤتمر صحفي عقده اليوم في اربيل، أنه لا توجد إحصائيات محددة عن نسبة التصحر في إقليم كوردستان.

وأضاف أن الهيئة طلبت من الأمم المتحدة مساعدتها في تخضير المناطق الثلاث وهي: كرميان، وجنوب دهوك، وغرب أربيل، كونها معرضة لخطر التصحر.

ويُعتبر العراق واحداً من بين أكثر خمس دول تضرراً من التغير المناخي، كما يشكل دليلاً حياً على أن العمل العالمي لم يتبلور بعد، وأن الإنجاز أصعب بكثير من التوصيات والقرارات، وأن الأرض، كما في العراق تحديداً، ظمآنة وهي التي لطالما عرفت عبر حضاراتها باسم بلاد ما بين ما بين النهرين أو بلاد الرافدين، الأمر الذي يتطلب حلولاً ناجعة ترتكز على الأشجار والغابات، بصفتها ملاذ البشرية الأخير على ما يبدو من أجل إنقاذ الأرض.

وتؤكد أرقام رسمية في العراق، أن التصحر بات يطال 39 % من الأراضي، كما تهدد زيادة ملوحة التربة القطاعَ الزراعي في 54% من الأراضي المزروعة، علماً بأن موسم الأمطار للعام 2020-2021 كان الأكثر جفافاً خلال 40 عاما مضت، وهو ما أدى الى نقص حاد في التدفقات المائية في نهري دجلة والفرات بلغت نسبتها 29 % (في دجلة) و73 % (في الفرات).

ويرجح خبراء دوليون ومحليون، حاجة العراق إلى المزيد من التشجير الذي يحقق معادلة الاوكسجين من أجل التحكم بنسب ثاني أوكسيد الكربون، والمساهمة في حفظ المياه في التربة ومنع الجفاف السريع للمصادر المائية كالأنهار.