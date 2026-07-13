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    • ثلاث مسيّرات تستهدف مخيماً للاجئين الإيرانيين في أربيل

    ثلاث مسيّرات تستهدف مخيماً للاجئين الإيرانيين في أربيل حطام احدى الطائرات المسيرة
    2026-07-13T10:44:37+00:00

    شفق نيوز- اربيل

    أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، تعرض مخيم للاجئين الإيرانيين في محافظة أربيل.

    وذكر الجهاز، في بيان، أنه "وفقاً لمعلومات جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، ففي تمام الساعة 5:15 و5:28 من فجر اليوم، استُهدف مخيم اللاجئين الإيرانيين في ناحية دارشكران التابعة لقضاء بيرمام في أربيل عبر ثلاث طائرات مسيّرة مفخخة".

    وأضاف البيان أن الهجوم لم يسفر عن أي خسائر بشرية.

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