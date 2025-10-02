ثلاث شجرات لكل مواطن.. السليمانية تتفوق على المعايير العالمية في المساحات الخضراء

شفق نيوز- السليمانية

أعلن حزب الخضر الكوردستاني، يوم الخميس، تجاوز نسبة المساحات الخضراء في مركز محافظة السليمانية نسبة 35%، مؤكداً أنها أعلى من المعايير العالمية المعتمدة.

وقال رئيس الحزب ملكو بازياني، لوكالة شفق نيوز، إن "المساحات الخضراء في السليمانية تشمل متنزهات (آزادي و حديقة الأم و هواري شار والحديقة العامة)، إلى جانب عشرات الحدائق الأخرى داخل المدينة وغابات كويزه، حيث يضم مركز المدينة نحو 3 ملايين و300 ألف شجرة وزهرة، ما يعادل ثلاث شجرات لكل مواطن".

وأضاف أن "هذه النسبة تسهم بتأمين 50% من الأوكسجين النقي لمدينة السليمانية وسكانها"، مؤكداً أن "هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا وعي المواطنين وسكان الأحياء، فضلاً عن جهود فرق مديرية الحدائق والبلدية، ومديرية البيئة، وشرطة الغابات والبيئة في المحافظة، إضافة إلى دعم العديد من الجهات والأشخاص الذين ساهموا في زيادة هذه النسبة".

وتُعد السليمانية من المدن الرائدة في الحفاظ على البيئة والمساحات الخضراء داخل إقليم كوردستان، ومع نمو المدينة وزيادة التوسع العمراني، تعمل الجهات المعنية على الحفاظ على التوازن البيئي من خلال توسيع المساحات الخضراء داخل المدينة.