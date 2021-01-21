ثلاث حالات وفاة و9 إصابات جديدة بكورونا في مناطق شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم الخميس، تسجيل 9 تسع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا.

وقال جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن حالات الإصابة هي لــ 7 ذكور و2 إناث.

واضاف مصطفى؛ أن حالات الإصابة الجديدة توزعت في القامشلي 2، ديرك (المالكية) 3، كركي لكي (معبدة) 1، جل آغا (الجوادية) 2، منبج 1.

وذكر مصطفى أيضاً أنه تم تسجيل 3 ثلاث حالات تعافٍ، مع تسجيل 3 ثلاث حالات وفاة جديدة.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا مع إعلان هذه الحالات الجديدة 8399 حالة مؤكدة منها 289 حالة وفاة و1191 حالة شفاء.