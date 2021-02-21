ثلاث حالات وفاة و4 إصابات جديدة بكورونا في مناطق شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم الأحد، تسجيل 4 أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا.

وقال الدكتور جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن حالات الإصابة هي لــ: أنثى واحدة و3 ذكور،

وتوزعت الحالات الجديدة في: كركي لكي/ معبدة 1 حالة، و الطبقة 2 حالة، ودير الزور 1 حالة.

وذكر مصطفى؛ أنه تم تسجيل 3 ثلاث حالات وفاة، كما تم تأكيد حالة شفاء واحدة.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا مع إعلان هذه الحالات الجديدة 8592 حالة مؤكدة منها 311 حالة وفاة و 1241 حالة شفاء.