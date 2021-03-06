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ثلاث حالات وفاة و198 إصابة جديدة بكورونا في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-06T09:42:08+0000
ثلاث حالات وفاة و198 إصابة جديدة بكورونا في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ سجلت المختبرات الطبية في إقليم كوردستان خلال الساعات الـ24 الماضية 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وتوزعت الإصابات الجديدة على هذا النحو: 63 أربيل، 37 السليمانية، 94 دهوك، 4 كرميان.

ووفقا لبيان وزارة صحة الإقليم فإن 151 مريضا بالوباء اكتسبوا الشفاء التام وكالاتي: 61 أربيل، 10 السليمانية، 80 دهوك.

وذكرت الوزارة أن ثلاثة مصابين توفوا خلال آخر 24 ساعة وكما يأتي: 2 أربيل، 1 دهوك.

وبهذا فإن مجمل الإصابات في الإقليم منذ تفشي الجائحة ولغاية الآن وصلت إلى 110256 بينما ارتفع مجموع حالات التعافي إلى 104353 توفي 3534 مصابا.

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