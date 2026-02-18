ثلاثة ملفات على طاولة نيجيرفان بارزاني وهاريس

شفق نيوز- أربيل

بحث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية في العراق جۆشوا هاريس، مستجدات العملية السياسية وتعزيز العلاقات مع واشنطن، فضلا عن وحدة صف الأطراف الكوردستانية.

وقالت رئاسة إقليم كوردستان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "جرى في الاجتماع بحث علاقات الولايات المتحدة مع العراق وإقليم كوردستان، وآخر مستجدات العملية السياسية في البلاد والأوضاع الداخلية لإقليم كوردستان".

وأكد الجانبان على "تعزيز علاقات الولايات المتحدة مع العراق وإقليم كوردستان، كما اتفقا على أن المصالح والقيم المشتركة تربط أميركا بالعراق وإقليم كوردستان. وفي هذا الصدد، ناقشا مجالات التعاون بين الجانبين"، بحسب البيان.

وأشار إلى أن "العلاقات بين أربيل وبغداد، وأهمية وحدة صف الأطراف الكوردستانية في إقليم كوردستان والعراق، وأوضاع المنطقة بشكل عام، شكلت محوراً آخر للاجتماع".