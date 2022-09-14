ثلاثة ملايين وسبعمائة الف سائح قصدوا كوردستان العام الحالي 

شفق نيوز/ اعلنت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، أن أكثر من ثلاثة ملايين وسبعمائة الف سائح زاروا الإقليم خلال العام الحالي، معظمهم من مناطق الوسط والجنوب العراقي.

ونشرت هيئة السياحة في حكومة الإقليم، إحصاءات بذلك، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أشارت إلى أنه منذ الأول من شهر كانون الثاني الماضي ولغاية الأول من آب الماضي دخل ثلاثة ملايين وسبعمائة وتسع وسبعون الفا وستمائة وست وخمسين سائحا الى اقليم كوردستان.

كما اشار الى ان ٨٥٪؜ من هؤلاء السياح جاءوا من مناطق وسط وجنوب العراق، و١٥٪؜ الباقين كانوا من الأجانب، لافتا الى العمل على افتتاح مشاريع سياحية جديدة ومتنوعة من اجل زيادة أعداد السياح.

ووفقا لإحصاءات هيئة السياحة، فإن هناك قرابة ثلاثة الآف مكان ومركز سياحي تقدم فيها الخدمات والنشاطات السياحية المتنوعة وبعض الاماكن متخصصة بالجولات الشتوية والألعاب التي تمارس على الثلوج.

وكان وزير البلديات والسياحة في حكومة الاقليم قد قدم في اجتماع مجلس وزراء الاقليم في الخامس من شهر حزيران الماضي تقريرا يتضمن ١٧ فقرة تم إقراره بهدف زيادة الاهتمام بقطاع السياحة في الاقليم، وان تنسق الوزارات بشكل اكبر من اجل تطوير هذا القطاع؛ وفي الإطار ذاته أعدت الوزارة خطة لثمانية أعوام لتطوير السياحة وزيادة مشاريع الاستثمار في هذا المجال.