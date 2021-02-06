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ثلاثة مرشحين يتنافسون لشغل منصب محافظ أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-06T19:02:24+0000
ثلاثة مرشحين يتنافسون لشغل منصب محافظ أربيل

شفق نيوز/ أبلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز بأن القائمة النهائية للمرشحين لشغل منصب محافظ أربيل تضم ثلاثة مرشحين مع إغلاق باب الترشح مساء يوم السبت.

وقال المصدر إن "المرشحين الثلاثة هم: أوميد عبد الرحمن حسن المعروف باوميد خوشناو، وهو مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني، واوميد عبد السلام قادر، وصدر الدين قادر سليمان".

وأضاف المصدر أن "مرشحاً آخر هو الرابع سحب ترشيحه اليوم السبت، دون بيان الأسباب".

ومن المقرر أن يجتمع مجلس محافظة أربيل بعد غد الاثنين للتصويت على اختيار أحد المرشحين لشغل المنصب خلفاً للمحافظ الراحل فرست صوفي؛ إذ يعد المرشح أوميد خوشناو الأوفر حظاً. 

وتوفي صوفي في مستشفى بتركيا في 18 تشرين الثاني 2020 بعد شهر من اصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد19 واعيد جثمانه بطائرة خاصة ووري الثرى في مراسيم مهيبة بمقبرة الشيخ احمد في اربيل.

ويشغل المنصب حاليا وبالوكالة نائب رئيس المحافظ هيمن قادر بدلا من الراحل فرست صوفي.

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