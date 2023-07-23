ثلاثة محاور و20 نقطة.. تفاصيل اتفاق جديد بين إقليم كوردستان وإيران

شفق نيوز/ أبرمت أربيل عاصمة إقليم كوردستان، ومحافظة أورمية الإيرانية، يوم الأحد، اتفاقاً من 20 نقطة، لتطوير العلاقات الثنائية.

وقال محافظ أربيل أوميد خوشناو، في مؤتمر صحفي عقده في منطقة حاج عمران الحدودي مع إيران، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "الاجتماعات التي عقدت بين الجانبين تضمنت ثلاثة محاور من بينها استمرار تجربة السنة الماضية بخصوص استقبال الزوار إلى المراقد المقدسة، والتي كانت لأول مرة عبر معبر حاج عمران الحدودي، وتم الاتفاق على تطوير هذه التجربة خلال السنة الحالية".

وتوقع خوشناو، في هذا الشأن، حسب الإجراءات والاستعدادات أن يرتفع عدد الزوار عبر معبر حاج عمران، لهذه السنة، إلى نحو 500 ألف شخص، بعد أن كان عددهم 70 ألفا العام الماضي".

وأضاف أن "المحور الثاني تضمن التباحث حول الاستعدادات لفتح معبر حدودي جديد بين الجانبين وهو معبر سيدكان - كلشين، حيث سيكون له العديد من الفوائد الاقتصادية على الجانبين".

وأشار خوشناو، إلى أن "المحور الثالث للاجتماعات تضمنت مراجعة سريعة للاتفاقات السابقة بين الجانبين حيث وقع الجانبان في شهر كانون الثاني من سنة 2021، مذكرة تفاهم وفي شهر شباط من السنة الماضية تحول إلى اتفاق رسمي أبرم في أربيل، والاتفاق الذي أبرم اليوم، يتكون من 20 نقطة يطور من الاتفاقات السابقة".

وأوضح أن "الاتفاقات السابقة ساهمت في زيادة نسبة التبادل التجاري بين الجانبين بنسبة 25% وجزء من الاتفاق الذي أبرم يتضمن تطوير العلاقات السياحية بين إيران وإقليم كوردستان، وتقديم التسهيلات من قبل دوائر الأوقاف للزيارات والعلاقات الثقافية والأكاديمية".