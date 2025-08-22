ثلاثة قتلى و10 جرحى حصيلة اشتباكات السليمانية وفيديو للحظة اعتقال "لاهور شيخ جنكي"

شفق نيوز - أربيل / السليمانية

أفادت وسائل إعلام مقربة من حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، صباح اليوم الجمعة، بمقتل ثلاثة أشخاص على الأقل فيما أُصيب نحو 10 آخرين بجروح حصيلة الاشتباكات المسلحة التي اندلعت بين القوات الأمنية، ومسلحين موالين لرئيس "جبهة الشعب" لاهور شيخ جنكي في مدينة السليمانية.

في غضون ذلك تشير أنباء واردة من السليمانية، الى أن القوات الأمنية في السليمانية ألقت القبض على "ريبوار حامد الحاج غالي" مسؤول قوات "العقرب" التابعة لـ"لاهور شيخ جنكي".

وتمكنت القوات الأمنية في السليمانية من اعتقال رئيس حزب جبهة الشعب لاهور شيخ جنكي وشقيقه بولاد، الصادرة بحقهما مذكرة اعتقال، وذلك بعد عملية اقتحام لفندق لاله زار حيث كانا يتحصنان.

وجاء ذلك بعد اشتباكات مسلحة عنيفة بين حمايات شيخ جنكي ووحدات من مكافحة الإرهاب والكوماندوز وآسايش الاتحاد الوطني الكوردستاني استمرت لساعات، سقط على إثرها قتلى وجرحى.

وكانت محكمة تحقيق الأمن في السليمانية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق لاهور شيخ جنكي بموجب المادة 56 من قانون العقوبات العراقي، على خلفية قضايا تتعلق بالأمن والنظام العام.

وبدأت التوترات في السليمانية منذ مساء الخميس، عندما تحركت قوات أمنية مشتركة لتنفيذ مذكرة التوقيف. القوات طوقت فندق لاله زار حيث يقيم شيخ جنكي، وطلبت من السكان عبر مكبرات الصوت الابتعاد عن المنطقة.

وسرعان ما اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين القوة المهاجمة وحمايات شيخ جنكي، الذين يُقدّر عددهم بالعشرات، وجرى تبادل كثيف لإطلاق النار تخللته أصوات انفجارات شديدة.

وأعلنت مصادر طبية عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة ستة أشخاص في حصيلة قابلة للزيادة،

في خضم المواجهات، أصدر شيخ جنكي عدة رسائل مكتوبة وصوتية، وصف فيها الاتهامات ضده بأنها "ذرائع سياسية".

كما أكد أن منزله محاصر بقوة كبيرة، ورافضاً تسليم نفسه.

ومع اتساع رقعة التوتر، شهدت مدينة السليمانية هجومين بطيران مسيّر وإطلاق نار في منطقة دباشان حيث منزل بافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني.

ويُذكر أن شيخ جنكي شغل منصب الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، قبل أن يُعزل بقرار من بافل طالباني في تموز/يوليو 2021 إثر خلافات حادة داخل الحزب. وبعدها أسس حزب "جبهة الشعب" الذي شارك لأول مرة في انتخابات برلمان كردستان عام 2024 وحصل على مقعدين.