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ثلاثة رجال وامرأتان.. تفاصيل جديدة عن قصف عجلة "عمّالية" بمسيرة تركية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-17T13:14:24+0000
ثلاثة رجال وامرأتان.. تفاصيل جديدة عن قصف عجلة "عمّالية" بمسيرة تركية

شفق نيوز / كشف مصدر أمني، يوم الجمعة، تفاصيل جديدة عن استهداف عجلة نوع "لاريدو" تابعة لحزب العمال الكوردستاني، بقصف نفذته طائرة مسيرة تركية في قضاء كلار ضمن إقليم كوردستان.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "القصف الذي نفذ خلف صومعة الحبوب في شمال قضاء كلار في الساعة 9:30 صباحاً، بين قريتي برلوت وقاسم أغا، أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخر".

وأوضح المصدر، أن "الضحايا كانوا ثلاثة رجال وامرأتين، وقتل رجلان وامرأتان وأصيب رجل آخر"، لافتاً على أن "عدم ذكر أسماء الضحايا، جاء بسبب طبيعة الحادث".

وتشير المعلومات إلى أن المستهدفين هم من كوادر حزب العمال الكوردستاني، وبحسب هذه المعطيات، فإن "المستهدفين كانوا كوادر من تنظيمات الحزب جاءوا الى كرميان من السليمانية أمس ويريدون العودة إلى السليمانية اليوم، والطريق الذي استهدفت السيارة فيه طريق ترابي.

وبين المصدر، أن "سلك القتلى لطريق ترابي هو لعدم فسح المجال للقوات الأمنية أو جهات أخرى التعرف عليهم"، مشيراً إلى أن "كل المؤشرات تدل على أن الهجوم نفذه الجيش التركي بطائرات مسيرة لأنه يشبه الهجمات التركية التي تكررت مرات عدة في السليمانية".

وأكدت مؤسسة مكافحة الإرهاب في كردستان ذلك، بينما لم تعلق تركيا رسميًا بعد على الهجوم، على الرغم من نشر مسؤولين أتراك اليوم على تويتر خبرًا عن استهداف ستة من مقاتلي حزب العمال الكردستاني، لكن لم يكن هناك مؤشر واضح على هجوم اليوم.

ووفقا للعديد من الشهود، كانت طائرات بدون طيار تحلق فوق المنطقة لمدة يومين، للاشتباه في صلتها بهجوم اليوم.

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