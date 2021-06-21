"ثقافة وطن" في خانقين تصارع كورونا وغياب الدعم المادي

شفق نيوز/ شكا مدير الثقافة والفنون في خانقين بمحافظة ديالى، عباس الاركوازي، يوم الاثنين، من توقف 80% من الأنشطة بسبب الأزمة المالية في اقليم كوردستان وجائحة كورونا، مشددا علة اهمية تفعيل دور المديرية التي تمثل حلقة وصل بين فنانيّ ومثقفيّ جنوب ووسط وشمال العراق.

وقال الاركوازي لوكالة شفق نيوز، إن هدف مديرية ثقافة خانقين هو ان تكون "جسراً بين فناني الشمال والوسط والجنوب، وقد تم عقد لقاءات ثقافية امتزجت خلالها الخبرات الفنية بين جميع فناني المحافظات من الشمال الى الجنوب بهدف انتاج ثقافة وطن الا ان جائحة كورونا منعت عقد تجمع وملتقى اخر مجدداً".

واشار الى ان "اهم مشاكل ومعوقات عمل المديرية هو انعدام الدعم المادي بسبب الوضع المالي الصعب الذي تعانيه حكومة اقليم كوردستان، وصولا الى جائحة كورونا التي حجمت واوقفت80% من الانشطة الثقافية للمديرية".

واستدرك الاركوازي "اعددنا خطة متكاملة للعام الحالي وتم انجاز 50% منها، على الرغم من مشاكل الدعم وكورونا، لكننا نظمنا معارض فنية وندوات شعرية وفنية وتجمعات ثقافية لرواد الفن والثقافة في خانقين الى جانب انجاز مشروع وضع تمثال للفنان علي الوندي قريبا".

ولفت الى ان مديرية الثقافة والفنون في خانقين تتبع مديرية الثقافة والفنون في كرميان التابعة لوزارة الثقافة والشباب في اقليم كوردستان، وهي تضم اقسام التخطيط والمتابعة والادارة والموسيقى والفن التشكيلي، الى جانب الكثير من مبدعي الفن في مجالات المسرح والشعر والفن التشكيلي.

وتابع الاركوازي "الى جانب مديرتنا توجد في خانقين 4 دور ثقافية اخرى لا تتبع لاي جهة حكومية او حزبية، وهي دائرة الشهيد سلام الثقافية، والمركز الثقافي في خانقين، ومركز الشبيبة، ومركز نشاطات شباب خانقين، والتي تقدم نشاطات متواصلة وتعمل بنفس ثقافي بعيد عن اي حزبية".