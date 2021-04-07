ثقافة كوردستان توقف بث برامج في ثلاث محطات تلفزيونية

شفق نيوز/ قررت وزارة الثقافة في حكومة إقليم كوردستان، وقف بث برامج في ثلاث محطات تلفزيونية لمخالفتها معايير البث.

وجاء في كتب رسمية صادرة عن الوزارة، وتحصلت عليها وكالة شفق نيوز، بأن وزارة الثقافة أوقفت بث ثلاثة برامج في ثلاث قنوات محلية لمدة أسبوع بسبب مخالفتها لمعايير البث.

وقالت الوزارة في بيان، إن "القنوات الثلاث ومن خلال هذه البرامج انتهكت المعايير الاجتماعية مما دفع بالادعاء العام الى المطالبة بوقف بث هذه البرامج، ومن ثم اعادة النظر فيها وان تكون ملائمة للذوق العام وتنسجم مع واقع المجتمع الكوردستاني".

والقنوات هي "كوردماكس" و"نيت تي في" و"كورك تي في".