ثقافة كوردستان تنفي مسؤوليتها عن إيقاف بث بعض قنوات الإقليم: لا تملك إجازة

شفق نيوز/ نفت وزارة الثقافة والشباب في حكومة اقليم كوردستان، يوم الأربعاء، مسؤوليتها عن إيقاف بث بعض القنوات التلفزيونية المحلية في الإقليم، موضحة أن الأمر يتعلق بشركات البث التلفزيوني المحلية التي علقت بث القنوات التي لم تتحصل على اجازة منها.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان "المديرية العامة للاعلام والنشر في وزارة الثقافة والشباب لم تتخذ أي قرار بإغلاق أي قناة تلفزيونية، معلنا للرأي العام أن الوزارة ومن اجل السماح ببث القنوات المحلية وتوفير خدمات الترددات منحت رخصاً لعدد من الشركات وانها طالبت الشركات بعدم السماح لاية قناة محلية بالبث من دون الحصول على إجازة بذلك".

ونوه البيان الى ان "أي قناة تم إخراج بثها من خادم (سيرفر) خدمات شركات البث يبدو أنها لم تتحصل على اجازة او لم تجدد اجازتها"، مشددا على أن "أي قناة لديها إجازة وليس لديها أية مشكلات قانونية، الاتصال بالوزارة من أجل حل مشكلتها".