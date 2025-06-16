ثقافة كوردستان تمنع نشر صور وفيديوهات "معاناة المرضى" في مستشفيات الإقليم

شفق نيوز/ دعت وزارة الثقافة والشباب في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، الى ضرورة الامتناع عن عرض مقاطع الفيديو المصورة المؤثرة وصور معاناة المرضى.

وأصدرت الوزارة إعمام اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، شددت فيه على "ضرورة عدم عرض مقاطع الفيديو المؤثرة والصور الخاصة بمعاناة المرضى".

وجاء في الإعمام أنه "رعاية للحالة النفسية للمرضى الذين يمرون بعملية تلقي العلاج من مرض السرطان في مستشفيات هيوا، ونانكلي، وجميع مراكز السرطان ومن أجل رفع درجة ثقتهم بالعلاج، بالاضافة إلى رعاية لمشاعر ذويهم، يتوجب على جميع وسائل الإعلام والمؤسسات الصحية الامتناع عن نشر مقاطع الفيديوية المؤثرة وصور معاناة المرضى".

ودعت الوزارة، إلى "نشر الموضوعات والقصص التي تتحدث عن كيفية انتصار المرضى على السرطان".

كما جاء في الإعمام أنه "بعد هذا الإعمام تنتظر المديرية مدى استجابة ودعم القنوات والمواقع مثلما تعاونوا في منع نشر أخبار القتل والعنف بنسبة جيدة".