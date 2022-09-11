 ثقافة كوردستان تطالب باعادة اللغة الكوردية للدراسة الاعدادية وتعليم الهورامية في مناطقها

شفق نيوز/ طالبت وزارة الثقافة والشباب في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الأحد، بإلغاء قرار عدم احتساب اللغة الكوردية في الصف الثاني عشر الاعدادي، مشددة بذات الوقت على ضرورة تعليم اللهجة الهورامية في مناطق تواجد الهوراميين بالاقليم، فيما دعت لإعادة الوثائق والمخطوطات الكوردية من بغداد للإقليم.

وقالت الوزارة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الوزير حمه سعيد ترأس اليوم، اجتماعا خاصا لمجلس الوزارة بحضور عدد من الأعضاء، موضحا أنه جرى خلال الاجتماع متابعة عدد من المقترحات المهمة وتقييم تقدم سير العمل فيها.

وأضاف البيان، أن المقترحات التي تمت متابعتها في الاجتماع تضمنت ضرورة إدراج اللهجة الهورامية في المناطق التي يسكنها المتحدثون بها، وكذلك المطالبة إلغاء قرار عدم احتساب منهج اللغة الكوردية في الصف الثاني عشر الاعدادي (السادس الاعدادي)، فضلا عن مقترح بإعادة الوثائق والمخطوطات الكوردية الموجودة في بغداد الى إقليم كوردستان.

ونوه البيان الى انه بعد التحاور بين المجتمعين تقرر تشكيل اللجان ومتابعة الأعمال الخاصة بها، لافتا الى ان المجتمعين طرحوا التوصيات والإرشادات اللازمة لتنفيذ تلك المقترحات.