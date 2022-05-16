سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ثقافة كوردستان تستهل "صيفها الفني" بمعرض "موعد الألوان" (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-16T14:12:46+0000
ثقافة كوردستان تستهل "صيفها الفني" بمعرض "موعد الألوان" (صور)

شفق نيوز / شهدت مدينة أربيل، يوم الاثنين، إقامة معرض للفن التشكيلي ضم 44 لوحة للفنان ئازا حسيب قرداغي، فيما كشفت وزارة الثقافة في إقليم كردستان أن المعرض يعد بداية فعالياتها الفنية في فصل الصيف.

وقال الفنان ئازا حسيب قرداغي لوكالة شفق نيوز؛ إن "هذا المعرض الشخصي هو السابع والمقام حاليا في قاعة ميديا في أربيل ويستمر لمدة تسعة أيام، وقد أطلقت عليه اسم (موعد الألوان) والذي يمزج بين العديد من المدارس التشكيلية في لوحات رسمت بالألوان المائية والزيتية تأخذ المتلقي إلى التجريبية والواقعية في فن التشكيل".

وأضاف قرداغي أن "44 لوحة تم عرضها وهي باكورة عملي بعد عامين من العمل على إنجاز هذه اللوحات وعرضها في المعرض".

من جهته؛ قال مدير دائرة الفنون والتشكيل في المديرية العامة للثقافة في وزارة الثقافة بحكومة إقليم كردستان ازاد لشكري لوكالة شفق نيوز إن "هذا المعرض يأتي ضمن الموسم الجديد الذي استهلته المديرية مع حلول فصل الصيف ويضم سلسلة معارض فنية في المجالات المتنوعة.

وبيّن مراسل شفق نيوز الذي زار المعرض أن مراسم الافتتاح شهدت حضوراً ملفتاً من قبل محبي فن التشكيل من الفنانين والمثقفين وشخصيات ثقافية معروفة.

related

بشرى من الحكومة لأصحاب أراض في أربيل: شيدوا منازلكم

Date: 2021-08-23 07:47:55
بشرى من الحكومة لأصحاب أراض في أربيل: شيدوا منازلكم

طالباني يبلغ بارزاني بالأساس المعتمد لحل الخلافات مع بغداد

Date: 2020-09-16 16:48:14
طالباني يبلغ بارزاني بالأساس المعتمد لحل الخلافات مع بغداد

أربيل.. مصرع وإصابة 7 أشخاص بحادث على طريق سياحي

Date: 2020-10-23 20:57:22
أربيل.. مصرع وإصابة 7 أشخاص بحادث على طريق سياحي

ايطاليا تراهن على نجاح بارزاني بتطوير العلاقات بين أربيل وبغداد

Date: 2019-06-04 22:03:49
ايطاليا تراهن على نجاح بارزاني بتطوير العلاقات بين أربيل وبغداد

صور.. ما سر الهدوء الذي يسبق الانتخابات في أربيل ؟

Date: 2021-09-24 08:11:17
صور.. ما سر الهدوء الذي يسبق الانتخابات في أربيل ؟

أربيل تتهيأ لإقامة قداس للبابا سيحضره 10 آلاف شخص (صور)

Date: 2021-03-06 15:22:51
أربيل تتهيأ لإقامة قداس للبابا سيحضره 10 آلاف شخص (صور)

القبض على عصابة تحايلت على سائقي سيارات الاجرة في السليمانية

Date: 2019-12-18 20:34:38
القبض على عصابة تحايلت على سائقي سيارات الاجرة في السليمانية

مخاوف السيول تعطّل دوام المدارس في أربيل

Date: 2021-12-20 20:11:53
مخاوف السيول تعطّل دوام المدارس في أربيل