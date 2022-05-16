ثقافة كوردستان تستهل "صيفها الفني" بمعرض "موعد الألوان" (صور)

شفق نيوز / شهدت مدينة أربيل، يوم الاثنين، إقامة معرض للفن التشكيلي ضم 44 لوحة للفنان ئازا حسيب قرداغي، فيما كشفت وزارة الثقافة في إقليم كردستان أن المعرض يعد بداية فعالياتها الفنية في فصل الصيف.

وقال الفنان ئازا حسيب قرداغي لوكالة شفق نيوز؛ إن "هذا المعرض الشخصي هو السابع والمقام حاليا في قاعة ميديا في أربيل ويستمر لمدة تسعة أيام، وقد أطلقت عليه اسم (موعد الألوان) والذي يمزج بين العديد من المدارس التشكيلية في لوحات رسمت بالألوان المائية والزيتية تأخذ المتلقي إلى التجريبية والواقعية في فن التشكيل".

وأضاف قرداغي أن "44 لوحة تم عرضها وهي باكورة عملي بعد عامين من العمل على إنجاز هذه اللوحات وعرضها في المعرض".

من جهته؛ قال مدير دائرة الفنون والتشكيل في المديرية العامة للثقافة في وزارة الثقافة بحكومة إقليم كردستان ازاد لشكري لوكالة شفق نيوز إن "هذا المعرض يأتي ضمن الموسم الجديد الذي استهلته المديرية مع حلول فصل الصيف ويضم سلسلة معارض فنية في المجالات المتنوعة.

وبيّن مراسل شفق نيوز الذي زار المعرض أن مراسم الافتتاح شهدت حضوراً ملفتاً من قبل محبي فن التشكيل من الفنانين والمثقفين وشخصيات ثقافية معروفة.