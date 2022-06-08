ثقافة إقليم كوردستان مستاءة من "الذئب الوحيد" التركي: أهان الحقائق وأضر بها

شفق نيوز/ نددت وزارة الثقافة والشباب في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، بالمسلسل الدرامي التركي "الذئب الوحيد"، واصفة إياه بأنه يهين كل الحقائق ويستخف بها بعيدا عن القيم التي تحملها رسالة الفن لإرساء السلام والوئام وتقبل الفوارق، ورفض العنصرية ومحو الآخر.

ويعرض المسلسل على قناة (atv) التركية من إنتاج شركة "توركواز ميديا" المقربة من الحكومة التركية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن مسلسل (الذئب الوحيد) يتحدث عن تاريخ تركيا والصراع بينها وبين حزب العمال الكوردستاني، والتغيرات في المنطقة ، ودور أمريكا في ذلك، وفي عدة حلقات يتحدث عن الكورد وإقليم كوردستان بأنفاس عدائية ويخلط كل الأوراق إلى حد خلطها مع داعش الإرهابي".

وتطرق البيان الى الحلقة 19 من المسلسل الذي عُرض في الثالث من شهر حزيران الجاري وفي مشهد منه حول محاكمة شخص تركي في محاكم إقليم كوردستان يتم وضع علم كوردستان وصورة الزعيم الكوردي مسعود بارزاني في المحكمة، مما يهين نضال ورموز الشعب الكوردي وحكومة إقليم كوردستان بشكل غير قانوني، ويقول هذا المشهد انه "لا توجد جغرافيا باسم كوردستان، والموصل وكركوك مدينتان تركمانيتان وأكبر شارع في أربيل هو مظفر الدين كوكبورو، كإشارة إلى أن أربيل مدينة تركمانية".

وشدد البيان على أن إقليم كوردستان هو كيان دستوري في العراق، وأرض التعايش الديني والوطني توجد فيها القنصلية التركية العامة ، ويعمل مئات المواطنين والشركات التركية في إقليم كوردستان يجمعهم المصالح المشتركة والمشتركات مع مواطني كوردستان، ويسكنه الإقليم الكورد والتركمان والسريان والعرب ومن جميع الأديان والطوائف.

وتابع البيان بالقول إنه "بالنسبة لنا في وزارة الثقافة والشباب في حكومة إقليم كوردستان فهذه الدراما هي إهانة لكل الحقائق وتضر بها، وبعيدة كل البعد عن مبادئ الفن التي يعتمدها أساسا في إرساء رسالة السلام والتعايش، وقبول الفوارق، وليس العنصرية ومحو الآخر".

وأكدت الوزارة "بينما نؤمن تماما بأن الجميع يجب أن يحترموا اختلافاتهم، وأن يعيشوا معا كإخوة وجيران، نأمل أيضا أن تمنع الحكومة التركية الحملة المضللة التي يقوم بها بعض الناس بقلوب حاقدة وعنصرية لتأزيم العلاقات بين الدول".

واختتمت الوزارة الكوردستانية بيانها بالقول "نحن نعلم أن هذه الدراما والدراما المماثلة لها يتم انتاجها لإرضاء طبقة ذات فكر ضيق إضافة إلى الإضرار بقيم حسن الجوار والمصالح المشتركة والمبادئ الإنسانية والدولية للعلاقات بين الأمم، من هنا نعبر عن استيائنا للمؤسسة المنتجة، وإلى قناة (atv) وجميع العاملين فيها ازاء هذه الاهانة، ونشر بذور الشوفينية والنظرة الدونية للآخر".