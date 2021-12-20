ثقافة دهوك تعلق حفلاً رسمياً حداداً على ضحايا الفيضانات

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للثقافة في دهوك، يوم الاثنين، تعليق الاحتفال الرسمي الخاص بالدائرة بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة .

وقال المتحدث باسم المديرية للسياحة في دهوك ريوار محمد، لوكالة شفق نيوز، إن الغاء الاحتفال الرسمي جاء تقديراً لضحايا فيضانات اربيل، منوها إلى أن الاحتفالات ستقتصر في الفنادق والمطاعم والكافيهات الخاصة .

ودعت المديرية كافة المواقع السياحية إلى تقديم تسهيلات للسائحين خلال احتفالات راس السنة.

وفي وقت سابق، قررت المديرية العامة للثقافة في دهوك، عدم اقامة اي فعاليات بمناسبة راس السنة الجديدة، وذلك للعام الثاني على التوالي، وذلك التزاماً بالتوجيهات الصحية والاجراءات الوقائية من فيروس كورونا، باستثناء الاحتفالات الصغيرة في المطاعم والكافيهات.

واطلقت محافظة دهوك امس الاحد، حملة تبرعات الى سكان اربيل من المتضررين بالفيضانات التي اجتاحت مناطق عدة من المدينة فجر الجمعة الماضي، واسفرت عن ضحايا.