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إثر "إعدام" 13 تركياً.. أنقرة توقف المئات بينهم قادة كورد

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-15T14:46:00+0000
إثر "إعدام" 13 تركياً.. أنقرة توقف المئات بينهم قادة كورد

شفق نيوز/ أوقفت الشرطة التركية، يوم الاثنين، 718 شخصاً بينهم قياديين في حزب الشعوب الديموقراطي الداعم للكورد، للاشتباه بارتباطهم بحزب العمال الكوردستاني الذي اتهمته أنقرة بـ"إعدام" 13 تركياً في منطقة حدودية بإقليم كوردستان، وفق ما أفادت وزارة الداخلية.

وقالت الداخلية التركية إنه تمت "مصادرة عدد كبير من الأسلحة والوثائق والمواد الرقمية الخاصة بالمنظمة (الإرهابية) خلال مداهمات".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الوزارة قولها إن العمليات شملت 40 مدينة في البلاد ولا تزال مستمرة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد اتهم في وقت سابق الولايات المتحدة بدعم "الإرهابيين" بعدما تم "إعدام" بحسب أنقرة، 13 تركياً في العراق، تتهم تركيا حزب العمال الكوردستاني بالوقوف وراء الإعدام.

وقال أردوغان في خطاب إن "تصريحات الولايات المتحدة مؤسفة. تقولون إنكم لا تدعمون الإرهابيين لكنكم بالواقع تقفون إلى جانبهم".

وأعلنت الخارجية الأميركية أنها "تأسف لمقتل رعايا أتراك" مشيرة الى أنها تنتظر تأكيدا اضافيا حول ما أعلنته انقرة عن ظروف مقتلهم.

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