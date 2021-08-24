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إثر القصف التركي.. قسد: لا تغيير في الخارطة العسكرية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-24T10:45:57+0000
إثر القصف التركي.. قسد: لا تغيير في الخارطة العسكرية

شفق نيوز/ أكدت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم الثلاثاء، عدم وجود تغيير في الخارطة العسكرية بمناطق شمال شرق سوريا على خلفية ما يشهده ريف الحسكة لقصف تركي منذ أسبوعين.

وتشهد مناطق زركان (أبو راسين) وتل تمر شمال الحسكة قصفاً مدفعياً وصاروخياً بشكل يومي من قبل القوات التركية والفصائل السورية المعارضة الموالية لها منذ أسبوعين.

وقال المركز الإعلامي لقوّات سوريّا الديمقراطيّة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز إنه "الاحتلال التركي قصف، فجر اليوم، بالأسلحة الثقيلة قرى خربة شعير، باب الخير، نويحات، ربيعات العبوش، تل الورد والطريق الدولي M4 في أطراف بلدة زركان / أبو راسين"، معتبرة أن ذلك يأتي "في إطار الانتهاكات المتصاعدة للاحتلال التركي ومرتزقته منذ عشرة أيام".

وأضاف البيان أن "القصف تسبب بأضرار مادية بممتلكات المدنيين".

وأكدت قسد أنه "لا تغيير في الخارطة العسكرية في المنطقة"، مشيرة إلى أن "الأوضاع الميدانية ثابتة بما فيها خطوط التماس".

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