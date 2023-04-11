ثاني ضحايا العاصفة.. مصرع شاب بصاعقة في دهوك

شفق نيوز/ لقي شاب مصرعه، مساء الثلاثاء، نتيجة تعرضه لصاعقة رعدية شمالي دهوك، حيث تتعرض البلاد لعاصفة مطرية شديدة.

وقال العقيد هيمن سليمان مسؤول اعلام دائرة شرطة محافظة دهوك، لوكالة شفق نيوز، ان شابا يبلغ من العمر 17 عاماً لقي مصرعة مساء اليوم الثلاثاء بعدما ضربته صاعقة رعدية في قرية علي شان التابعة لناحية روفيا بقضاء بردرش شمال دهوك.

وكان طفل يبلغ من العمر 4 سنوات لقي مصرعه بعد تعرضه لصعقة كهربائية نتيجة الأمطار ضمن منطقة الحي في واسط.