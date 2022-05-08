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ثاني حالة انتحار لشاب في منطقة كوردستانية خلال يومين

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-08T07:15:05+0000
ثاني حالة انتحار لشاب في منطقة كوردستانية خلال يومين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في اقليم كوردستان، اليوم الاحد، بانتحار شاب في قضاء كفري بادارة گرميان لأسباب مجهولة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن شاباً يبلغ من العمر ٢٦ عاماً أقدم، اليوم، على الانتحار باطلاق رصاصة على نفسه داخل منزله الواقع في قضاء كفري بادارة گرميان.

واضاف المصدر أن الشاب الضحية يعمل شرطياً في محافظة كركوك، دون معرفة أسباب اقدامه على الانتحار.

وبين المصدر، أن هذه الحالة هي الثانية خلال اقل من ٤٨ ساعة تم تسجيلها في قضاء كفري، مشيراً إلى أن الحالة الأولى قيام شاب بإطلاق رصاصة على رأسه، إلا أنه لم يفارق الحياة ويرقد الان في العناية المركزة.

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