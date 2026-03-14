سقوط طائرة مسيرة على منزل في أربيل وثلاثة انفجارات أخرى في السليمانية (تحديث)

شفق نيوز- أربيل/ السليمانية

سقطت طائرة مسيّرة، يوم الأحد، على منزل في حي كاريزان بمدينة أربيل، في ثاني حادث من نوعه يطال الحي نفسه، فيما دوت ثلاثة انفجارات بمحافظة السليمانية.

وقال مصدر محلي، لوكالة شفق نيوز، إن الحادث تسبب بوقوع عدد من الإصابات وأضرار مادية.

وفي السليمانية، قال مصدر محلي آخر لوكالة شفق نيوز إن طائرة من دون طيار انفجرت في سماء مدينة رابرين، متسببة بدوي قوي سُمع في عدد من المناطق القريبة، مضيفاً أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار وقع في الأجواء، من دون تفاصيل إضافية حتى الآن عن أسبابه أو حجم الخسائر المحتملة.

كما أفادت معلومات أولية، بأن مركز مدينة السليمانية دوى فيه انفجار بالقرب من المطار وأخر في منطقة جبل برانان.

ولم تصدر حتى الآن إفادات رسمية من سلطات إقليم كوردستان بشأن ملابسات الحوادث.

ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه إقليم كوردستان تصاعداً في الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ منذ أواخر شباط فبراير، في ظل اتساع رقعة المواجهة الإقليمية.

وبحسب السلطات تعرض الإقليم منذ 28 شباط فبراير إلى أكثر من 300 هجوم بمسيّرات وصواريخ، تركز معظمها في أربيل ومحيطها.