ثالث طائرة مسيرة تستهدف محيط مطار اربيل في ساعات.. و"المقاومة" تتبنى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء يوم الأربعاء، بأن طائرة مسيرة هي الثالثة خلال ساعات استهدفت قاعدة عسكرية في محيط مطار اربيل الدولي، فيما تبنت "المقاومة الاسلامية" في العراق الحادث.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن طائرة مسيرة استهدفت، مساء اليوم محيط القاعدة العسكرية الأمريكية في محيط مطار اربيل الدولي، مبينا أن الطائرة سقطت في محيط المطار بعد رصدها من قبل منظومة الدفاع .

ووفق المصدر، فإن الطائرة المسيرة كانت مفخخة وانفجرت بعد استهدافها من قبل منظومة الدفاع.

كما أعلن جهاز مكافحة الإرهاب بإقليم كوردستان، في بيان مقتضب عن إسقاط مسيرة مفخخة قال إن ما وصفها "ميليشيات خارجة عن القانون" وجهتها نحو قاعدة التحالف الدولي ضد داعش في مطار أربيل.

في المقابل، تبنت جماعة "المقاومة الاسلامية في العراق" هذا الاستهداف وقالت في بيان لها، إنه يأتي "ردّاً على مجازر الكيان الصهيوني في غزّة"، وأوضحت أن عناصرها هاجموا قاعدة أمريكية قرب مطار اربيل بالطيران المسيّر.

وفي وقت سابق اليوم، أحبط التحالف الدولي هجوماً بطائرتين مسيرتين على مطار اربيل، وفق ما تحدث به مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، والذي قال إن "طائرتين مسيّرتين مفخختين حاولتا استهداف مطار أربيل الدولي"، فيما تمكنت "منظومة الدفاع في قاعدة التحالف الدولي داخل المطار من إسقاطهما".

وصعّدت الفصائل الشيعية المسلحة، من هجماتها على القواعد العسكرية لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق وسوريا بعد أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي في فلسطين (طوفان الأقصى).

وكانت المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر قد صرّح، أن المنشآت الأمريكية في العراق وسوريا تعرضت للهجوم 127 مرة منذ بدء تصعيد الوضع في المنطقة.

وتنشر الولايات المتحدة 2500 عسكري في العراق ونحو 900 في سوريا في إطار ما يسمى بـ"التحالف الدولي لمكافحة "داعش" الذي أعلن عن تشكيله عام 2014.