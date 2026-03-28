رابع طائرة مسيرة تستهدف مدينة دهوك

أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم السبت، بتعرض مدينة دهوك إلى سلسلة من الهجمات بواسطة طائرات مسيّرة مفخخة تزامناً مع تصاعد حدة التوترات الأمنية في المنطقة.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، إن طائرتين مسيّرتين شوهدتا قبل ظهر اليوم وهما تجوبان سماء المدينة إحداهما سقطت محدثة انفجاراً شديداً، وتصاعداً للنيران من المكان المستهدف، وأما الثانية فقد تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاطها دون أن تنفجر.

وهرعت فرق الدفاع المدني وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، فيما لم تُعرف بعد حصيلة الخسائر البشرية أو الأضرار المادية التي نجمت عن الانفجار.

وتأتي هذه الهجمات في وقت سجلت فيه منظومات الدفاع الجوي نشاطاً مكثفاً منذ صباح اليوم، حيث تمكنت من اعتراض وإسقاط مسيرتين في دهوك وأخرى في أربيل، قبل وصولها إلى أهدافها.