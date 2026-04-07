آثار "فاجعة" قرية "زرگەزەوی" .. عزاء شعبي للزوجين ضحيتي المسيّرة في أربيل (صور)

شفق نيوز- أربيل

أقيم اليوم الثلاثاء، في قرية "زرگەزەوی" التابعة لمحافظة أربيل، مجلس عزاء للزوجين الذين لقيا مصرعهما بهجوم طائرة مسيرة استهدفت منزلهما ليلة أمس الاثنين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في أربيل، إن المعزين بمقتل الزوجين موسى أنور ومژدة أسعد، اجتمعوا ظهر اليوم في منزل أقربائهم الذين أقاموا مجلس عزاء على مقتلهم، وتقديم العزاء لذويهم.

ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز، صوراً لمجلس العزاء في في قرية "زرگەزەوی" شمالي أربيل، بالإضافة لصور قبري الضحيتين، وكذلك صور لآثار الدمار التي طالت منزلهما بسبب التفجير.

وكان رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، قد أدان في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بشدة الهجوم الذي استهدف منزلاً في قرية "زرگەزەوی" التابعة لمحافظة أربيل والذي أسفر عن مقتل زوجين مع تصاعد التوترات الأمنية إلى مستويات غير مسبوقة في المنطقة.

وشدد الرئيس نيجيرفان بارزاني في بيان، على أن "هذه الهجمات غير مقبولة بأي شكل من الأشكال"، مجدداً دعوته إلى الاتحادية العراقية للاضطلاع بمهامها ومسؤولياتها لمنع "هذه الجرائم والهجمات الإرهابية، وضمان عدم تكرار هذه الاعتداءات على المدنيين الأبرياء في إقليم كوردستان".

في حين أعلنت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، أن الطائرة المسيّرة التي استهدفت منزلاً في أطراف أربيل كانت مفخخة وموجّهة من إيران، مؤكدة أن الهجوم أسفر عن مقتل زوجين.

وقالت المديرية في بيان، إن "الهجوم وقع عند الساعة 12:15 بعد منتصف ليل الثلاثاء 7 نيسان 2026، حين سقطت طائرة مسيّرة مفخخة وُجهت من إيران على منزل أحد المواطنين في قرية زەرگەزەوي التابعة لناحية دارەشەكران ضمن حدود محافظة أربيل".

وأضافت أن الهجوم أدى إلى مقتل الزوجين موسى أنور رسول ومژدة أسعد حسن، واصفةً ما جرى بأنه "انتهاك للقوانين الدولية وجريمة حرب".