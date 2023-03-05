آثار دهوك تعلن البدء بأعمال التنقيب والصيانة في "معبد حزقيال" (صور)

شفق نيوز/ أعلنت دائرة الآثار في محافظة دهوك اليوم الاحد، البدء بأعمال التنقيب وصيانة معبد حزقيال للديانة اليهودية في قضاء عقرة.

وقال دكتور بيكس بريفكاني مدير دائرة آثار دهوك لوكالة شفق نيوز؛ إن "اعمال التنقيب والترميم بدأت في معبد حزقيال في قرية شوشي التابعة لقضاء عقرة شمال دهوك".

وأضاف أن دائرته "وقعت عقد عمل مع منظمة (ئارج) الأمريكية وكذلك منظمة (جي ئةي ام اي) الجيكية وتم تخصيص 500 ألف دولار لترميم وصيانة المعبد من قبل القنصلية الاميركية في اربيل".

وأوضح بريفكاني في حديثه مع مراسل شفق نيوز؛ أن من المؤمل ان تنتهي أعمال هذا المشروع خلال سنة واحدة حسب العقد المبرم بين دائرته و المنظمتين المختصتين بالآثار.

وعن تاريخ بناء هذا المعبد اشار مدير اثار دهوك إلى أنه "لاتوجد هناك اي وثائق تؤكد تاريخ بناء هذا المعبد لكن نحن نعتقد أن تاريخ بنائه يعود إلى القرن 13 الميلادي".