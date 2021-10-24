آثار دهوك تتحدث عن تفاصيل "أكبر إنجاز أثري": الثاني على مستوى العالم (صور+فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت دائرة متحف دهوك يوم الأحد، نتائج التنقيب على ثلاثة مواقع أثرية في دهوك.

وقال الدكتور بيكس جمال مدير اثار دهوك لوكالة شفق نيوز؛ ان "العمل المشترك للتنقيب بين دائرة آثار دهوك وجامعة اودينى الايطالية أثمر عن تحديد تفاصيل هامة عن مواقع اثرية منها مجرى يستخدم للسقي في ناحية فايدة جنوبي دهوك بطول تسعة كيلومترات وبنقوش متنوعة".

وأضاف جمال أنه "حسب الدراسة فان هذا الموقع الأثري يعود الى ما قبل 2700 سنة في عهد الملك سنحاريب وعتبر هذا الاكتشاف هو اكبر انجاز اثري منذ مايقارب 200 عاما الماضية". واشار مدير دائرة الآثار إلى ان "الموقع الثاني وهو عبارة في شيف اشا بالقرب من خنس شرقي دهوك والتي كانت تستخدم لعبور النهر والوصول الى عاصمة الامبراطورية الاشورية في نينوى". ولفت الدكتور بيكس جمال؛ إلى "اكتشاف معمل لانتاج النبيذ الاقدم في منطقة الشرق الاوسط والثاني على مستوى العالم". ووصف مدير اثار دهوك هذه الاكتشافات الاخيرة في مواقع اثرية في دهوك بـ"اكبر انجاز اثري"، مقدما شكره لكل الجهات التي ساعدت في إنجاز هذه المشاريع.