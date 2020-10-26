أثارت هلع السكان.. اشتباكات بين حزب العمال والجيش التركي على حدود كوردستان

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان، يوم الاثنين، بوقوع اشتباكات بين حزب العمال والجيش التركي على حدود إقليم كوردستان.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إن "مواجهات وقعت الليلة بين الجيش التركي وحزب العمال الكوردستاني (PKK) على حدود منطقة برادوست وبالاخص عند جبل ديل وقرية خليفتن بمحافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان".

وأضافوا أن "المواجهات استمرت لمدة ساعتين واستخدمت فيها الاسلحة الثقيلة، كما خلق ذلك هلعا لدى السكان وشعر العديد بالخطر على حياتهم في قرية خليفة".

وأشار الشهود إلى أن "المواطنين لم يتمكنوا الخروج من منازلهم".