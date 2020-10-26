سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

أثارت هلع السكان.. اشتباكات بين حزب العمال والجيش التركي على حدود كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-26T20:43:22+0000
أثارت هلع السكان.. اشتباكات بين حزب العمال والجيش التركي على حدود كوردستان

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان، يوم الاثنين، بوقوع اشتباكات بين حزب العمال والجيش التركي على حدود إقليم كوردستان.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إن "مواجهات وقعت الليلة بين الجيش التركي وحزب العمال الكوردستاني (PKK) على حدود منطقة برادوست وبالاخص عند جبل ديل وقرية خليفتن بمحافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان".

وأضافوا أن "المواجهات استمرت لمدة ساعتين واستخدمت فيها الاسلحة الثقيلة، كما خلق ذلك هلعا لدى السكان وشعر العديد بالخطر على حياتهم في قرية خليفة".

وأشار الشهود إلى أن "المواطنين لم يتمكنوا الخروج من منازلهم".


related

مقتل واصابة سبعة جنود اتراك على يد حزب العمال

Date: 2019-07-20 10:21:51
مقتل واصابة سبعة جنود اتراك على يد حزب العمال

أنقرة تطلق عملية جديدة ضد حزب العمال داخل حدود كوردستان

Date: 2019-07-13 14:32:10
أنقرة تطلق عملية جديدة ضد حزب العمال داخل حدود كوردستان

أدروغان يعلق على عملية عسكرية للجيش التركي في اقليم كوردستان

Date: 2019-05-28 15:51:47
أدروغان يعلق على عملية عسكرية للجيش التركي في اقليم كوردستان

سقوط قتلى بقصف تركي لمنطقة باقليم كوردستان

Date: 2019-08-29 17:38:01
سقوط قتلى بقصف تركي لمنطقة باقليم كوردستان

الجيش التركي يعلن مقتل عناصر من حزب العمال داخل العراق

Date: 2019-06-23 13:48:13
الجيش التركي يعلن مقتل عناصر من حزب العمال داخل العراق

تركيا تعلن قتلها ثلاثة مسلحين داخل كوردستان العراق

Date: 2019-09-05 15:03:11
تركيا تعلن قتلها ثلاثة مسلحين داخل كوردستان العراق

الجيش التركي ينفذ انزالا جويا جديدا في اقليم كوردستان ويشتبك مع pkk

Date: 2020-06-26 13:53:46
الجيش التركي ينفذ انزالا جويا جديدا في اقليم كوردستان ويشتبك مع pkk

رئيس حكومة اقليم كوردستان لتركيا وحزب العمال: احترموا كياننا الدستوري

Date: 2020-08-27 17:09:06
رئيس حكومة اقليم كوردستان لتركيا وحزب العمال: احترموا كياننا الدستوري