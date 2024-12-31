تأهب صحي في السليمانية استعداداً لرأس السنة الجديدة

شفق نيوز/ في إطار الاستعدادات لاستقبال رأس السنة الميلادية الجديدة 2025، وضعت المديرية العامة لصحة السليمانية خطة متكاملة لضمان تقديم الخدمات الصحية الطارئة في هذه المناسبة.

وبحسب بيان صادر عن مديرية صحة السليمانية، تلقت وكالة شفق نيوز نسخة منه، أنه تم توجيه جميع الفرق الطبية وفرق الإسعاف الفوري بالتأهب التام خلال ليلة رأس السنة.

وأوضح البيان، أن أكثر من 20 فريق إسعاف فوري سيعملون خلال ليلة رأس السنة لتقديم خدماتهم في الحالات الطارئة.

وأكد البيان أن جميع المستشفيات ومراكز الإسعاف ستكون مستعدة لاستقبال أي طارئ.

كما شددت المديرية على أهمية تعاون المواطنين من خلال الاتصال بمركز الإسعاف الفوري على الرقم (122) في حال حدوث أي طارئ طبي غير متوقع.

وتشهد مدينة السليمانية خلال احتفالات رأس السنة تجمعات واحتفالات شعبية كبيرة، مما يزيد من احتمالية وقوع حالات طارئة تتطلب تدخلاً فورياً من قبل الفرق الصحية.