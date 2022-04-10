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تأمين الماء الصالح للشرب في كوردستان يتجاوز المعايير الدولية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-10T16:40:32+0000
تأمين الماء الصالح للشرب في كوردستان يتجاوز المعايير الدولية

شفق نيوز/ أعلنت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، أن كمية المياه الصالحة للشرب تفوق المعايير الاساسية الدولية (الستاندارد العالمي)، فيما دعت المواطنين الى تجنب  الاسراف في استهلاك المياه حفاظاً على الجوفية منها وتجنب الجفاف.

وقالت دائرة المعلومات والاعلام بحكومة الاقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "إنها وبهدف تأمين الماء الصالح للشرب تقوم بتحديث مشاريع الماء بشكل مستمر وتنفذ مشاريع جديدة"، مبيناً أن "ذلك يتسبب بأن تكون الصرفيات في قطاع الماء كبيرة تتحملها الحكومة لأن مسألة تأمين الماء في اقليم كوردستان تعدت المعايير الاساسية الدولية (الستاندارد) اذ يتم تأمين الماء لكل فرد كمية تتعدى حاجته".

وأوضح البيان، أنه "وفقاً للمعيار العالمي فأن كل فرد بحاجة الى نحو 250 لتراً من الماء"، منوهاً إلى أن "في الاقليم وفقاً لاحصاءات المديريات العامة للماء والمجاري في وزارة البلديات فأن الكمية التي تؤمن لكل فرد تتراوح مابين 300- 350 لترا من الماء".

وأشار إلى أن "ذلك يتسبب بصرفيات كبيرة تتحملها الحكومة ونقصاً في كميات المياه الجوفية"، داعياً المواطنين إلى "عدم الاسراف في استخدام الماء واستخدامه وفقاً لحاجاتهم الضرورية من اجل عدم خلق مشكلةالجفاف ونقص المياه الصالحة للشرب في الاقليم".

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