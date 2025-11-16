تألق كوردي في اليوم الوطني للكتاب بإيران

شفق نيوز- طهران

حاز اثنان من الشخصيات الثقافية الكوردية في إيران على جوائز رفيعة خلال المراسم الوطنية ليوم الكتاب والقراءة والكتبيين، التي أُقيمت في قاعة "وحدة" بالعاصمة طهران بحضور الرئيس الإيراني وعدد من كبار المسؤولين.

وذكرت وكالة مهر الإيرانية في تقرير لها ترجمته وكالة شفق نيوز، أنّ المراسم شهدت تكريم شخصيات مميزة من مختلف المحافظات، من بينها شخصيتان من محافظة كوردستان قدّمتا إسهامات بارزة في تعزيز ثقافة القراءة وخدمات المكتبات.

واشار التقرير الى ان هِيرش كريميان من مدينة مريوان نال جائزة "هَماي الترويج للقراءة" عن فئة الأفراد، تقديرا لدوره في دعم مبادرات القراءة ونشر الثقافة بين الشباب.

واضاف ان مكتبة ملا محمد زبيحي في قرية بيساران التابعة لناحية سەولەوەش، حصلت على جائزة "الخدمة المكتبية"، بوصفها واحدة من المكتبات النشطة في إيصال الخدمات المعرفية إلى القرى والمناطق النائية، لتحظى بتقدير على مستوى إيران.

وأشار التقرير إلى أن هذا التكريم يأتي تتويجا لجهود عدد من المثقفين والمؤسسات الكوردية في تطوير الحركة الثقافية داخل كوردستان إيران، وتعزيز حضورها في الفعاليات الوطنية.