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تأكيد امريكي على دعم البيشمركة وتعزيز الاستثمارات في كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-11T10:46:21+0000
تأكيد امريكي على دعم البيشمركة وتعزيز الاستثمارات في كوردستان

شفق نيوز/ هنأ رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الاحد،  القنصل العام الأمريكي الجديد في اربيل بمناسبة تسنم اعماله، فيما أكد الاخير استمرار دعم بلاده للإقليم والبيشمركة، وأشار إلى تعزيز الاستثمارات الأمريكية في كوردستان.

وقالت حكومة الاقليم في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني استقبل، اليوم، القنصل العام الأمريكي الجديد في أربيل روبرت بالادينو.

وبين أنه في اللقاء، الذي حضره القنصل العام الأمريكي السابق روب وولر، هنأ رئيس الحكومة القنصل العام الأمريكي الجديد، وأبدى استعداد حكومة إقليم كوردستان لأي تعاون وتنسيق، فيما وجّه شكره للقنصل العام السابق، وتمنى له التوفيق في مهامه القادمة.

وأكد القنصل العام الأمريكي الجديد في أربيل أن إقليم كوردستان حليف إستراتيجي للولايات المتحدة في المنطقة وأن بلاده ستواصل دعم إقليم كوردستان، ولا سيما قوات البيشمركة، وقال: "نعمل على تعزيز الاستثمارات الأمريكية في إقليم كوردستان".

وتناول الجانبان في اللقاء، وفق البيان، العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية والانتخابات التشريعية العراقية المقبلة، فضلاً عن الحوار الإستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق، وأهمية المشاركة الفعّالة لإقليم كوردستان في هذا الحوار.

 

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