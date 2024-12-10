تأكيداً لشفق نيوز.. رئاسة الإقليم تصدر توضيحاً حول صحة الرئيس نيجيرفان بارزاني

شفق نيوز/ نفت رئاسة إقليم كوردستان، مساء اليوم الثلاثاء، الأنباء التي تحدثت عن تعرض رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني لوعكة صحية في العاصمة الفرنسية باريس التي يزورها حالياً.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة إقليم كوردستان، دلشاد شهاب، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "تداولت بعض المواقع على شبكات التواصل الاجتماعي شائعات عن صحة السيد نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان. ومن هنا نعلن أن هذه الشائعات بعيدة كل البعد عن الحقيقة".

وأكد أن الرئيس نيجيرفان بارزاني يمارس مهامه بشكل طبيعي.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، نفى مصدر مطلع ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض رئيس إقليم كوردستان لأي عارض صحي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن رئيس الإقليم يتمتع بصحة جيدة ويمارس مهامه بشكل طبيعي.

ويزور بارزاني العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في حفل إعادة افتتاح "كاتدرائية نوتردام".

والتقى بارزاني على هامش الزيارة الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب، والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، بالإضافة إلى مسؤولين دوليين.