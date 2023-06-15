تأسيس مجلس تجاري بين إقليم كوردستان وبنغلاديش

شفق نيوز/ اتفقت حكومة إقليم كوردستان العراق مع الحكومة البنغلاديشية تأسيس مجلس تجاري بين الجانبين في محافظة اربيل، وفقا لما أعلنه مسؤول كوردي اليوم الخميس.

وقال أحمد جلال رئيس مجلس اقليم كوردستان العراق - بنغلاديش في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم إنه من المخطط أن يزور وفد من الاقليم بنغلاديش الأسبوع المقبل، وكذلك في يوم 23 من شهر أب/أغسطس سيزور وفد كبير من بنغلادش ولأول مرة بغداد واربيل.

ووفقا لرئيس المجلس فإن الوفد يتألف من 22 شركة بنغلاديشية كبيرة.

كما أشار جلال ان وفدا من السفارة البنغلاديشية في العراق زار مؤخرا دائرة العلاقات الخارجية في الإقليم وطلب تأسيس مجلس تجاري، مبينا أن هذا المجلس يهدف الى تعزيز العمل الاقتصادي ورفع حجم التبادل التجاري بين الاقليم وبنغلاديش.