سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تأسيس حزب جديد في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-18T07:37:50+0000
تأسيس حزب جديد في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ يؤسس عدد من السياسيين والبرلمانيين السابقين من إقليم كوردستان والعراق حزبا جديدا بأسم "مؤتمر البيئة والديمقراطية" (KJD).

ووفقا لمجلس قيادة الحزب فإنهم يسعون للحصول على تصاريح عمل رسمية من الحكومة العراقية.

وأضاف المجلس في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، "نحن في مراحل إنشاء وتأسيس حزبنا الذي يقوم على مبادئ الديمقراطية الاجتماعية ويتبع النظام الرئاسي، وفي الأشهر القليلة المقبلة، سنعقد مؤتمرا للتأسيس، ولا ينصب تركيزنا على النخب في المقام الأول، بل على حزب يؤدي فيه باقي طبقات المجتمع دورا رئيسيا في تشكيله".

وأضاف: "قررنا عدم الاعتماد على إنشاء شركة على الإطلاق، ونعتقد أنه لا ينبغي أن يكون للحزب شركة، ولن نخضع لسياسات أي دولة، ولن نأخذ منها أموالا، لأنها تضعنا تحت الكثير من المساءلة ونعتقد أنه يجب أن نكون مستقلين تماما في جميع الجوانب".

وأعلن المجلس انه لن يشارك في الانتخابات البرلمانية الكوردستانية المزمع إجراؤها في شهر أيلول العام 2022، معللا "إننا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الإقليم متحزبة، وان العملية لن تكون نزيهة وفي اي وقت علمنا ان هذه الانتخابات ستكون جيدة للأحزاب وشعب كوردستان، ونعلم أنها ستكون نزيهة، سنشارك فيها".

related

بمناسبة انتهاء مهامه.. وزير البيشمركة يشيد بجهود مسؤول القوات الاميركية في العراق (صور)

Date: 2021-03-31 16:10:52
بمناسبة انتهاء مهامه.. وزير البيشمركة يشيد بجهود مسؤول القوات الاميركية في العراق (صور)

اقليم كوردستان يعلن اجراءات مشددة خاصة بـ"كورونا" ويبت بمصير دوام المدارس

Date: 2021-10-25 10:19:22
اقليم كوردستان يعلن اجراءات مشددة خاصة بـ"كورونا" ويبت بمصير دوام المدارس

حكومة مسرور بارزاني: نتعرض لهجمة اعلامية في بغداد.. هكذا سنواجهها

Date: 2019-07-16 10:36:51
حكومة مسرور بارزاني: نتعرض لهجمة اعلامية في بغداد.. هكذا سنواجهها

"مستوحى من التراث الكوردي" .. أوقاف الإقليم تضع شروطا جديدةً لبناء المساجد

Date: 2020-10-13 09:44:00
"مستوحى من التراث الكوردي" .. أوقاف الإقليم تضع شروطا جديدةً لبناء المساجد

بيوم واحد.. 19 وفاة و1626 إصابة بكورونا في إقليم كوردستان

Date: 2021-08-26 14:29:59
بيوم واحد.. 19 وفاة و1626 إصابة بكورونا في إقليم كوردستان

افتتاح الجزء الاخير لشارع 120 متر في اربيل .. بارزاني: سنوسع شبكة الطرق بكوردستان

Date: 2019-12-17 15:20:52
افتتاح الجزء الاخير لشارع 120 متر في اربيل .. بارزاني: سنوسع شبكة الطرق بكوردستان

وزارة تربية اقليم كوردستان تصدر قرارات جديدة تخص الامتحانات الوزارية

Date: 2020-07-07 12:36:10
وزارة تربية اقليم كوردستان تصدر قرارات جديدة تخص الامتحانات الوزارية

غداة هجوم بعشيقة.. تركيا تقصف محيط قرية بإقليم كوردستان

Date: 2021-04-15 18:57:36
غداة هجوم بعشيقة.. تركيا تقصف محيط قرية بإقليم كوردستان