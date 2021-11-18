تأسيس حزب جديد في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ يؤسس عدد من السياسيين والبرلمانيين السابقين من إقليم كوردستان والعراق حزبا جديدا بأسم "مؤتمر البيئة والديمقراطية" (KJD).

ووفقا لمجلس قيادة الحزب فإنهم يسعون للحصول على تصاريح عمل رسمية من الحكومة العراقية.

وأضاف المجلس في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، "نحن في مراحل إنشاء وتأسيس حزبنا الذي يقوم على مبادئ الديمقراطية الاجتماعية ويتبع النظام الرئاسي، وفي الأشهر القليلة المقبلة، سنعقد مؤتمرا للتأسيس، ولا ينصب تركيزنا على النخب في المقام الأول، بل على حزب يؤدي فيه باقي طبقات المجتمع دورا رئيسيا في تشكيله".

وأضاف: "قررنا عدم الاعتماد على إنشاء شركة على الإطلاق، ونعتقد أنه لا ينبغي أن يكون للحزب شركة، ولن نخضع لسياسات أي دولة، ولن نأخذ منها أموالا، لأنها تضعنا تحت الكثير من المساءلة ونعتقد أنه يجب أن نكون مستقلين تماما في جميع الجوانب".

وأعلن المجلس انه لن يشارك في الانتخابات البرلمانية الكوردستانية المزمع إجراؤها في شهر أيلول العام 2022، معللا "إننا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الإقليم متحزبة، وان العملية لن تكون نزيهة وفي اي وقت علمنا ان هذه الانتخابات ستكون جيدة للأحزاب وشعب كوردستان، ونعلم أنها ستكون نزيهة، سنشارك فيها".