تأسيس اتحاد للكتاب والصحفيين "المستقلين" في السليمانية

شفق نيوز/ أعلن مجموعة من الكتاب والصحفيين، يوم الثلاثاء، تأسيس اتحاد للصحفيين والكتاب المستقلين في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان بهدف توسيع الفضاء العام للحريات.

وقال عضو الاتحاد فرمان رشاد خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، في السليمانية، إن "الاتحاد يضم صحفيين وكتاب يعملون خارج مؤسسات السلطة في الإقليم".

واضاف ان "هذا الاتحاد يدار من قبل صحفيين وكتاب مستقلين لكنه يعمل في خدمة الرأي العام الكوردستاني، مؤكدا أن "الاتحاد لن يكون فقط لاعضائه المستقلين فحسب بل لكل من يؤمن بالصوت الحر وبحرية التعبير".

وأشار الى ان "ابواب الاتحاد ستكون مفتوحة لجميع من يؤمن بحرية التعبير للعمل سوية من اجل توسع مساحة حرية التعبير في المجتمع".

وبين رشاد ان "الاتحاد يهدف الى خلق رأي عام ضد اي قانون يضيق على حرية التعبير، وتوسيع الفضاء العام للحريات والوقوف ضد أي محاولة للتضييق عن الحريات، كما ويهدف الاتحاد الى الوقوف ضد أي اعتداء ضد وسائل الإعلام والصحفيين والكتاب المستقلين، والعمل سوية من اجل توفير بيئة ملائمة للعمل الإعلامي المهني، كما وسيقوم الاتحاد بفتح قنوات اتصال مع المنظمات العالمية التي تعمل في مجال حرية التعبير وذلك بهدف خلق رأي عام عالمي لخدمة حرية التعبير وايصال مظلومية الصحفيين والكتاب عالميا".