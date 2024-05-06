تأخير الرواتب "يشُل" دوام العمل والضمان الاجتماعي في السليمانية.. صور

شفق نيوز/ بدأ موظفو مديرية العمل والضمان الاجتماعي في السليمانية، اليوم الاثنين، بمقاطعة الدوام بسبب تأخر رواتب شهر نيسان المنصرم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إنه من غير المعروف ما إذا كان الموظفون سيواصلون المقاطعة غداً الثلاثاء، أم لا.

وأضاف أن ستة أيام مرت من شهر أيار الجاري ولم يتم تحديد موعد لتوزيع رواتب شهر نيسان المنصرم.

في السياق، قال المواطن سردار عثمان لمراسل وكالة شفق نيوز، إنه "جاء منذ بداية الدوام من قضاء دوكان الى مديرية العمل والضمان الاجتماعي وتفاجأ بعدم تسيير معاملته، بسبب مقاطعة الموظفين.

وأكد أن "عدم تسيير معاملته ستؤخر سفره الملزم به بعد أيام إلى خارج الإقليم وهذا ما سيزيد من أعبائه، بحسب قوله.