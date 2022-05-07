تأخر صرف رواتب الموظفين يلقي بظلال ثقيلة على أزمة السكن في السليمانية

شفق نيوز/ أعلن مسؤول اتحاد "مؤجري كوردستان" في السليمانية، برهان قرداغي، يوم السبت، أن أزمة السكن في الإقليم ما زالت قائمة بسبب تأخر صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين.

وقال قرداغي لوكالة شفق نيوز، إن "المستأجرين في السليمانية خصوصاً وإقليم كوردستان عموماً يعيشون وضعاً مزرياً بسبب أزمة الرواتب التي ألقت بضلالها عليهم بصورة مباشرة".

وأضاف أن "غياب الخطط الحكومية الناجعة لأزمة السكن وتخفيف الأعباء عن المستأجرين أضافت عبئاً إضافياً على كاهل المواطن في السليمانية".

وأشار قرداغي إلى أنه "تم إنشاء 230 ألف وحدة سكنية في كوردستان إلا أنها لم تعالج سوى 10% من أزمة السكن في الإقليم بسبب تأخر صرف الرواتب".

وبين أن اتحاد "مؤجري كوردستان" –يضم أًصحاب العقارات المؤجرة-، قدم مقترحات عديدة للحكومة لإنشاء وحدات سكنية واطئة الكلفة لا تتجاوز أقساطها الشهرية 67 دولاراً وبمواصفات عالية جداً "إلا أن الروتين عرقل تنفيذ هذه المشاريع التي كنا نتوقع أنها ستعالج الأزمة بنسبة 80%".

وعن تبعات هذه المشكلة على مواطني السليمانية، أكد قرداغي أن "العشرات من حالات الانفصال الزوجي والعنف الأسري تم تسجيلها بسبب عدم استطاعت رب الأسرة من تسديد أجور المنزل الذي يسكنه هو وعائلته، إضافة إلى الكثير من الجرائم".

ويعاني الموظفون والمتقاعدون في إقليم كوردستان من تأخر صرف رواتبهم الشهرية لفترات طويل تصل أحياناً إلى سنة.