تأخر رواتب متقاعدي كوردستان يهدد بفقدان مخصصات 5 أشهر

شفق نيوز/ يواجه عشرات الآلاف من متقاعدي إقليم كوردستان، أزمة تأخير في صرف رواتبهم، ما قد يؤدي إلى خسارة مخصصاتهم المالية لخمسة أشهر.

وقال صادق عثمان، المتحدث باسم اتحاد متقاعدي الإقليم، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "أكثر من 25 ألف متقاعد يعانون من تأخر صرف مستحقاتهم، مما يفاقم الأعباء المالية عليهم"، مشيراً إلى أن "استمرار هذه الأزمة قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية خطيرة على شريحة واسعة من المستفيدين".

وفيما يتعلق بالمعاملات التقاعدية، أضاف عثمان، أن "مدينة السليمانية وحدها تضم أكثر من 11 ألف معاملة قيد الإجراء، بينما لم يُستكمل سوى 150 معاملة حتى الآن، ما يعني أن عدداً محدوداً فقط من المتقاعدين تمكنوا من استلام رواتب الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري".

ودعا عثمان، إلى "زيادة عدد فرق التدقيق في مديرية التقاعد لتسريع عمليات المراجعة والصرف"، محذراً من أن "التأخير المستمر سيؤدي إلى مزيد من الضغوط الاقتصادية على المتقاعدين".

أما بشأن المبلغ الإضافي البالغ 100 ألف دينار، أشار المتحدث باسم اتحاد متقاعدي الإقليم، إلى أن "حكومة كوردستان ووزارة المالية تقدمتا بطلب رسمي إلى الحكومة العراقية لإعادة حصة الإقليم المالية"، متوقعاً أن "يتم تحويل المبالغ المستحقة لشهر نيسان/ أبريل قريباً".

ويترقب المتقاعدون تحركات حكومية عاجلة لإنهاء الأزمة، وسط مخاوف من استمرار التأخير وتأثيره على استقرارهم المالي والمعيشي.

وأعلنت وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كوردستان، يوم الأحد الماضي، أنها وبالتعاون مع دائرة الموازنة والمحاسبة في وزارة المالية الاتحادية، وصلا الى المراحل النهائية لإطلاق التمويل الخاص لرواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم لشهر آذار/مارس الجاري.