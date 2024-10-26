تأخر إرسال قوائم رواتب إقليم كوردستان يعيق صرفها لهذا الشهر

شفق نيوز/ أفادت مصادر مطلع في وزارة مالية إقليم كوردستان،. اليوم السبت، بأن الوزارة لم ترسل لغاية الآن قوائم رواتب شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري إلى وزارة المالية الاتحادية في بغداد، والتي تنتظر هذه القوائم لإجراء التدقيقات اللازمة قبل تحويل الأموال إلى الإقليم.

وأكدت مصادر مطلعة في وزارة مالية الإقليم في تصريحات لوكالة شفق نيوز، بأن القائمة ستُرسل خلال الأسبوع الجاري.

وبينت المصادر أن هذا التأخير يأتي في ظل بدء وزارة المالية العراقية بتدقيق قوائم رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر أكتوبر، فيما ينتظر موظفو الاقليم تسلم رواتبهم.

ويُتوقع أن تستغرق عملية التدقيق وإجراءات تحويل الأموال من بغداد إلى الإقليم عدة أيام بعد تسلم القوائم، مما يشير إلى أن صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان قد يمتد إلى بداية الشهر المقبل.

وأشارت المصادر في وزارة مالية الإقليم إلى أن تأجيل إرسال تلك القوائم إلى بغداد كان بسبب إجراءات المراجعة الداخلية، وأكد أن الوزارة تعمل على ضمان استكمال عمليات صرف رواتب أكتوبر مطلع الشهر القادم.