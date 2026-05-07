أفاد مصدر خاص، بتأجيل جلسة محاكمة لاهور شيخ جنكي و11 متهماً آخرين في قضية "لاله‌زار"، والتي كان من المقرر عقدها، صباح اليوم الخميس، أمام المحكمة الثانية المختصة بقضايا الجنايات في السليمانية، إلى الأسبوع المقبل دون الاشارة الى يوم محدد.

وبحسب المصدر الذي فضل عدم الكشف عن نفسه لمراسل وكالة شفق نيوز ، فإن قرار التأجيل جاء نتيجة عدم حضور المشتكين إلى الجلسة، ما دفع المحكمة إلى تأخير المرافعات وتحديد موعد جديد لاستكمال الإجراءات القانونية.

وكان عضو فريق الدفاع عن لاهور شيخ جنكي، برهان رشيد، قد أعلن في وقت سابق أن جلسة المحاكمة كانت مقررة عند الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم الخميس، مشيراً إلى أن فريق الدفاع لا يزال متمسكاً بطلب نقل ملف القضية إلى محكمة التمييز في أربيل.

وأوضح رشيد، أن عدد الموقوفين على خلفية قضية "لاله‌زار" يبلغ 29 شخصاً لا يزالون داخل السجون، إلا أن جلسة اليوم كانت تشمل لاهور شيخ جنكي و11 متهماً فقط.

يذكر أن مدينة السليمانية، شهدت في 31 آب/ أغسطس 2025، اشتباكات مسلحة بين القوات الأمنية وعناصر حماية رئيس حزب "جبهة الشعب" لاهور شيخ جنكي، وذلك عقب صدور أمر قضائي بإلقاء القبض عليه.

وانتهت الأحداث باعتقال شيخ جنكي وشقيقيه بولاد وآسو، الصادرة بحقهم مذكرات توقيف، عقب عملية اقتحام مقر إقامتهم في فندق لالزار الكائن في حي سرجنار وسط المدينة.