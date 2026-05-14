تأجيل محاكمة شيخ جنكي ورفاقه إلى أجل غير مسمى

شفق نيوز- السليمانية

أجلت محكمة الجنايات الثانية في السليمانية، يوم الخميس، جلسة محاكمة لاهور شيخ جنكي وبولاد براي و10 متهمين آخرين في قضية "لاله زار" إلى أجل غير مسمى، فيما شهدت قاعة المحكمة حالة من التوتر عقب قرار التأجيل.

وقال هاوار ملا ستار، عضو هيئة الدفاع عن لاهور شيخ جنكي، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن جلسة المحاكمة انطلقت في الساعة العاشرة من صباح اليوم، والمحكمة استمعت خلال الجلسة إلى إفادة أحد الشهود وراجعت أجزاء من ملف القضية.

وأضاف أن المحكمة قررت إبقاء الجلسة مفتوحة من دون تحديد موعد جديد لاستكمالها، مشيراً إلى أن سبب ذلك يعود إلى الحاجة لمزيد من التدقيق والتحقيق في أوراق الدعوى.

وبحسب مصدر خاص لوكالة شفق نيوز، فإن شاباً داخل قاعة المحكمة أطلق هتافات مؤيدة للاهور شيخ جنكي ومعتقلي قضية "لاله زار" عقب قرار إبقاء الجلسة مفتوحة، ما دفع القوات الأمنية إلى احتجازه لفترة قصيرة ومصادرة هاتفه المحمول، الأمر الذي تسبب بحالة من التوتر والفوضى داخل المحكمة وخارجها.

وتختلف جلسة اليوم عن الجلسات السابقة، إذ كان من المقرر أن تُخصص لتدوين إفادات المتهمين رسمياً أمام القاضي، بعد أن جرى أخذ أقوالهم سابقاً لدى جهاز الأسايش، تمهيداً لتوثيقها ضمن السياقات القانونية المعتمدة أمام المحكمة.

وأشار المصدر إلى أن المشتكيين الرئيسيين في القضية، بافل طالباني وقوباد طالباني، لم يحضرا جلسة اليوم أيضاً.

وكانت أولى جلسات محاكمة لاهور شيخ جنكي والمتهمين الآخرين قد عقدت الخميس الماضي في محكمة السليمانية، قبل أن يتم تأجيلها إلى اليوم 14 من الشهر الجاري.

وفي وقت سابق، أعلن دانا تقي الدين، عضو فريق الدفاع عن لاهور شيخ جنكي، أن موكله يواجه تهمتين، الأولى وفق المادة 56 من قانون العقوبات العراقي، وتتعلق بمحاولة القتل والانقلاب، وتشمل لاهور شيخ جنكي وبولاد براي و10 متهمين آخرين، إضافة إلى قضية ثانية وفق المادة 406.

وأكد تقي الدين أن "الأدلة القانونية في القضية ضعيفة، إلا أن هناك بعداً سياسياً واضحاً يحيط بها"، لافتاً إلى أن "القوات التي نفذت الاعتقالات كانت قوات حزبية وعناصر كوماندوز وأسايش، وليس قوات الشرطة".

وفي 20 من الشهر الماضي، أطلقت السلطات سراح محسن خوشناو، الحارس الشخصي للاهور شيخ جنكي، مع 11 معتقلاً آخرين من قضية "لاله زار"، كما أُفرج في 9 من الشهر ذاته عن 14 معتقلاً آخر، بينهم ياسين برزنجي المسؤول عن حماية منزل لاهور شيخ جنكي، فيما سبق ذلك إطلاق سراح دفعات أخرى من المعتقلين خلال الأشهر الماضية.

وكان لاهور شيخ جنكي قد مثل لأول مرة أمام قاضٍ في محكمة السليمانية يوم 12 كانون الثاني/ يناير 2026، قبل أن يقرر القاضي إحالة الملف إلى محكمة التمييز في إقليم كوردستان بأربيل لمزيد من التدقيق.

وتعود تفاصيل القضية إلى ليلة 22 آب/ أغسطس 2025، عندما اندلعت اشتباكات مسلحة قرب فندق "لاله زار" في السليمانية بين قوات تابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني بقيادة بافل طالباني، وأخرى موالية للاهور شيخ جنكي، وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين، أعقبها اعتقال لاهور شيخ جنكي وعشرات من أنصاره.