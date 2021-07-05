تأجيل محاكمة خمسة من متهمي "بادينان" ومحامو الدفاع يؤشرون "ضغوطات"

شفق نيوز/ أعلن ممثل منظمة لجنة مناهضة التعذيب "CPT" في العراق كامران عثمان، يوم الاثنين، عن تأجيل محاكمة خمسة من المتهمين في قضية "بادينان" الى إشعار آخر.

وقال عثمان في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه "بسبب غياب أحد القضاة تم تأجيل الجلسة الى إشعار آخر بقرار من القاضي الذي حضر الجلسة".

واوضح، أن "المتهمين المعتقلين هم كل من سليمان كمال وسليمان موسى وفرست أحد والدكتور عامر وجمال خليل".

وأشار إلى أن "المحكمة لم تسمح لأُسر المتهمين توكيل محام عنهم، وبحسب القانون يجب ان يكون لكل متهم محامي دفاع ولكن بعض المتهمين رفضوا ان توكل المحكمة محام للدفاع عنهم".

من جانبه قال المحامي بشدار حسين من فريق الدفاع المتطوعين في تصريح صحفي، إن "هناك ضغوطات تمارس ضد المتهمين ولاحظنا جلب اعداد كبيرة من قوات الامن الى المحكمة وحتى داخل قاعة المحكمة".

وتابع، "يبدو ان هناك ضغوطات كبيرة تمارس على المعتقلين لاخضاعهم لاوامر وقرارات المحكمة".

وصدّقت محكمة الاستئناف في إقليم كوردستان يوم الأحد (27 / 6 / 2021) الحكم بالسجن ست سنوات بحق المدانين الناشطين من منطقة "بادينان".

ورفضت المحكمة طلب إعادة النظر بالحكم، وفقا لمصدر قضائي تحدث لوكالة شفق نيوز.

وكان القضاء في إقليم كوردستان قد حكم بالسجن لمدة ست سنوات على خمسة أشخاص بينهم صحفيان، في شهر شباط الماضي، إثر إدانتهم بتهمة محاولة إسقاط الحكومة وزعزعة الأمن.

والمحكوم عليهم هم: الصحفيان شيروان شيرواني و كوهدار زيباري، والناشطون شفان سعيد، اياز كرم، هريوان عيسى.

وجرت إدانة المتهمين على خلفية احتجاجات دامية شهدتها محافظة السليمانية أواخر العام الماضي، إذ هاجم متظاهرون غاضبون من تأخر صرف الرواتب مقرات حكومية وحزبية وأضرموا النيران فيها واعتدوا على كوادرها ما أوقع قتلى وجرحى.