تأجيل محاكمة النائبة سروة عبد الواحد

شفق نيوز/ أعلن بشدر حسن، محامي البرلمانية العراقية سروة عبد الواحد، يوم الاثنين، عن تأجيل محاكمة موكلته في السليمانية.

وقال حسن خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "محكمة جنح السليمانية الثانية قررت تأجيل مرافعة الحكم على النائبة سروة عبد الواحد بتهمة التشهير بالأجهزة الأمنية وفقاً للمادة 433 من قانون العقوبات العراقي، وذلك لسببين، الأول هو تقديم لائحة من قبل فريق الدفاع وفقا للمادة 63 من الدستور العراقي بحسب الفقرات (أ. ب. ج) والمادة 11 من قانون العقوبات الجزائية والمتعلقة بحصانة عضو مجلس النواب العراقي وعدم مثوله في الشكوى الجزائية الا بموافقة مجلس النواب او رفع الحصانة".

وبين ان "السبب الثاني لتأجيل الجلسة هو عدم حضور ممثل مديرية شرطة محافظة السليمانية لجلسة اليوم، ما دفع بمحكمة جنح السليمانية الثانية لتأجيل الجلسة لتاريخ 27 من شهر اب المقبل".

وأوضح حسن أن "سبب الشكوى التي تقدمت بها شرطة السليمانية تعود إلى قضية مقتل الصحفي آمانج بابان وزوجته حيث صرحت النائبة سروة عبد الواحد حينها بأن حماية أمن وسلامة المواطنين من واجب الأجهزة الأمنية والشرطة وعلى إثرها أقامت مديرية شرطة محافظة السليمانية شكوى قضائية وفقا للمادة 433 من قانون العقوبات العراقي".