تأجيل الاجتماع المرتقب بين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني

شفق نيوز/ تأجل اجتماع مرتقب بين مؤسستي الانتخابات في الحزبين الرئيسين في اقليم كوردستان، الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم غد الاثنين لاشعار اخر غير محدد.

وكان الحزبان قد عقدا نهاية شهر شباط الماضي اجتماعا اكدا في بلاغ مشترك في ختامه على انهما توصلا لتفاهم على اجراء الانتخابات العام الحالي، وانهما اتفقا على عقد لقاءات اخرى لاستكمال الصيغة النهائية لشكل الانتخابات بعد تجاوز بعض النقاط الخلافية الباقية في طريق الاتفاق.

واتفق الجانبان على عقد اجتماع يوم امس السبت الا ان الاتحاد الوطني طلب تـأجيل الاجتماع ليوم غد الاثنين في مقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني، الا ان الاجتماع تأجل مرة اخرى لاشعار اخر، وجاء قرار تأجيل الاجتماع بطلب آخر من الاتحاد الوطني الكوردستاني بسبب تعرض رئيس وفده لوعكة صحية.

وكان مسؤول قسم القانونية في مؤسسة الانتخابات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هاوار محمد قد اعلن يوم الجمعة الماضية في تصريح صحفي، ان وفدي الحزبين سيزوران الاطراف الكوردستانية الاخرى للتباحث بشأن مقاعد المكونات ووضع الية لتعديل قانون الانتخابات.

واضاف محمد ان الجانبين تباحثا في الاجتماع السابق بشأن مسائل نظام الدوائر الأربع وتوزيع المقاعد استنادا الى احصاءات وزارة التجارة العراقية، واتفقا على صيغتين للقوائم واستخدام سجلات الناخبين التابعة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.

اما بالنسبة لمقاعد التمثيل النسبي للمكونات (الكوتا) فقد اكد محمد ان حزبه مع قيام المكونات بانفسهم باصدار القرار بشأن مصيرهم، موضحا ان خمسة مواليد جدد يقدر عددهم بنحو 400 الف ناخب سيحق لهم الاشتراك في الانتخابات المقبلة.

وكان مسؤولان في الديمقراطي والاتحاد قد عقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب اجتماع وفدي مؤسستي الحزبين للانتخابات، يوم الثلاثاء الماضي 28 شباط الماضي اكدا فيه انهما توصلا لتفاهم مشترك لاجراء الانتخابات خلال العام الحالي.

وذكرت مصادر مطلعة من داخل اجتماع الثلاثاء ان الحزبين توصلا لتفاهم مشترك من خلال اربع نقاط رئيسة منها ان تجرى الانتخابات بنظام الدوائر الاربع وان تكون صيغة الانتخاب بنظام القائمة نصف المفتوحة ونصف المغلقة، وان يكون عدد المقاعد في كل دائرة معتمدا على احصائيات وزارة التجارة العراقية، وان يكون هناك تنسيق بين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق للاستفادة من قوائم تسجيل الناخبين لديها.